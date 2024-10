Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di far politica in Asia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Imran Khan è seduto a una scrivania, ha un panciotto nero su una camicia bianca: nel video comincia a parlare, ha la voce un po’ robotica e per prima cosa ringrazia chi l’ha votato. Imran Khan dice che era fiducioso, sapeva che sarebbe stato votato e gli elettori hanno confermato questa sua sensazione; accusa il partito al governo di aver fatto di tutto per toglierlo di mezzo, mentre nel video scorrono immagini di persone in fila ai seggi e poi di festeggiamenti. Quello di Khan è il tipico discorso di un candidato che ha appena ottenuto un risultato straordinario, durante una campagna elettorale in Pakistan nella quale il suo partito è stato fortemente osteggiato dalle autorità che, di fatto, hanno provato a impedire la sua partecipazione alla contesa elettorale. Solo che il victory speech di Imran Khan è fatto con: in realtà lui è in carcere.