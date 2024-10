Lavori di restauro in vista delle olimpiadi: l'Arena di Verona chiusa al pubblico per quasi due mesi (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono gli interventi finanziati con Art Bonus all'interno dell'anfiteatro scaligero che, secondo quanto annunciato venerdì dal Comune di Verona, resterà chiusa al pubblico nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 6 dicembre. «L'Arena - spiegano da Palazzo Barbieri - ricoprirà un ruolo Veronasera.it - Lavori di restauro in vista delle olimpiadi: l'Arena di Verona chiusa al pubblico per quasi due mesi Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguono gli interventi finanziati con Art Bonus all'interno dell'anfiteatro scaligero che, secondo quanto annunciato venerdì dal Comune di, resteràalnel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 6 dicembre. «L'- spiegano da Palazzo Barbieri - ricoprirà un ruolo

