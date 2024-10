Lanazione.it - La Via degli Dei che unisce Firenze a Bologna

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si è chiuso con 22mila presenze il 2023 della ViaDei, l’antica via di collegamento tra. Stessa cifra dell’anno precedente, nonostante il periodo di stop per i danni dell’alluvione dell’Emilia Romagna. Si consolida quindi un trend in crescita che vede un aumento di quasi tre volte in sei anni dei ‘camminatori’ tenendo conto che nel 2017 erano stati 8mila. Un trend che si conferma nei primi mesi di quest’anno, che ha visto superare i 13mila visitatori nei primi 7 mesi del 2024 e che dovrebbe andare oltre quelli del 2023.