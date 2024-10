'La valigia dei genitori', nove appuntamenti in supporto alla prima infanzia (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire da metà ottobre il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza "La valigia dei genitori", una serie di incontri a tema a supporto della neogenitorialità e prima infanzia. Nel corso degli appuntamenti (nove in tutto, su sei differenti temi) i partecipanti Ravennatoday.it - 'La valigia dei genitori', nove appuntamenti in supporto alla prima infanzia Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire da metà ottobre il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza "Ladei", una serie di incontri a tema adella neoalità e. Nel corso degliin tutto, su sei differenti temi) i partecipanti

