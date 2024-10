"La più dossierata d'Italia ma non riusciranno a togliermi di torno". L'attacco di Meloni (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgia Meloni a tutto campo. La premier è stata intervistata nell'intervista al Tg5. "In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno''. Così la premier Giorgia Meloni, sul caso dei conti spiati, in un'intervista al direttore del Tg5 Clemente Mimun, di cui alcuni passaggi sono stati anticipati dal Tg4.. 'Se lei mi chiede perché, per quello che riguarda i politici, sono quasi tutti esponenti di centrodestra e io sono la persona più dossierata d'Italia, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. Iltempo.it - "La più dossierata d'Italia ma non riusciranno a togliermi di torno". L'attacco di Meloni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgiaa tutto campo. La premier è stata intervistata nell'intervista al Tg5. "In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo dicon altri strumenti. Temo che non''. Così la premier Giorgia, sul caso dei conti spiati, in un'intervista al direttore del Tg5 Clemente Mimun, di cui alcuni passaggi sono stati anticipati dal Tg4.. 'Se lei mi chiede perché, per quello che riguarda i politici, sono quasi tutti esponenti di centrodestra e io sono la persona piùd', le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente.

