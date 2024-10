La Cina "si prepara alla guerra mondiale", l'esperto di Xi fa tremare il globo (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima la guerra tra Russia e Ucraina, poi quella israelo-palestinese nella Striscia di Gaza, ora allargatasi a tutto il Medio Oriente. Basterebbe questo per affermare senza pericolo di smentita che si tratta di uno dei periodi più bui dal secondo dopoguerra. Ci mancava soltanto uno dei massimi esperti di geopolitica cinese, il professor Zheng Yongnian, che discute su WeChat – il social più in voga da quelle parti – di una Cina preparata allo scenario di una Terza guerra mondiale. Ne parla all'interno della sua newsletter, Global, Federico Rampini. «Il saggio ha un titolo che non potrebbe essere più esplicito, “La terza guerra mondiale e la sua polveriera asiatica”», racconta sbalordito l'editorialista del Corriere della Sera. Ma c'è di più, dato che non solo l'analisi dello studioso molto seguito dal regime comunista è andata virale su WeChat, riscontrando enorme consenso. Iltempo.it - La Cina "si prepara alla guerra mondiale", l'esperto di Xi fa tremare il globo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima latra Russia e Ucraina, poi quella israelo-palestinese nella Striscia di Gaza, orargatasi a tutto il Medio Oriente. Basterebbe questo per affermare senza pericolo di smentita che si tratta di uno dei periodi più bui dal secondo dopo. Ci mancava soltanto uno dei massimi esperti di geopolitica cinese, il professor Zheng Yongnian, che discute su WeChat – il social più in voga da quelle parti – di unata allo scenario di una Terza. Ne parla all'interno della sua newsletter, Global, Federico Rampini. «Il saggio ha un titolo che non potrebbe essere più esplicito, “La terzae la sua polveriera asiatica”», racconta sbalordito l'editorialista del Corriere della Sera. Ma c'è di più, dato che non solo l'analisi dello studioso molto seguito dal regime comunista è andata virale su WeChat, riscontrando enorme consenso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra in Medio Oriente : si avvicina un cambio di regime in Iran? - Così la Cina, che rimprovera agli ayatollah il fatto che le guerre non fanno mai bene al commercio: quando gli Houthi eterodiretti da Teheran hanno attaccato le navi mercantili danneggiando l’intero traffico marittimo verso Suez, a risentirne per prima è stata proprio la Via della Seta del regime mercantile cinese. (Panorama.it)

Dazi sul brandy - cosa c’è dietro la nuova guerra fredda economica tra Ue e Cina - Una mossa che, seppur necessaria, rischia di apparire come un mero esercizio burocratico di fronte alla rapidità e all’incisività dell’azione cinese. Il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha dichiarato con nonchalance: “Non siamo mai preoccupati”. Una frase che suona più come un wishful thinking che come una reale valutazione della situazione. (Lanotiziagiornale.it)

La Cina ha deciso : dazi sui distillati Ue a partire dall'11 ottobre. È guerra commerciale - La federazione presieduta da Micaela Pallini (che riunisce industriali, produttori, esportatori e importatori di vini, spumanti, aperitivi, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini) si appella al Governo italiano: «Chiediamo con urgenza che si attivi con la Commissione europea affinché siano intrapresi tutti gli sforzi diplomatici possibili con la Cina, per individuare una soluzione negoziata. (Gamberorosso.it)