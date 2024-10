Screenworld.it - Kwolon Generic Romance: annunciati anime e live action in arrivo nel 2025

(Di sabato 12 ottobre 2024) Shueisha venerdì 11 ottobre ha annunciato che il nuovo manga di Jun Mayuzuki dal titoloavrà un adattamentotelevisivo e un film, in arrivo nel 2025. L’annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer e un visual.è un manga romantico giapponese scritto e illustrato da Jun Mayuzuki, creatore di After the Rain. Da novembre 2019 ad oggi è serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha. Il manga attualmente è composto da nove volumi. ?????&?SNS????? Instagramhttps://t.co/bNh0X2Gwzt TikTokhttps://t.co/ZQImySN9Sr ?????https://t.co/rshLpWDDCN#????????????#??GR pic.twitter.com/DcYN5GOEWR — ???????????????? (@kowloongrjp) October 11, 2024 Sia l’televisivo che il filmdovrebbero debuttare nel 2025.