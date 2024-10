Lanazione.it - Jana Salenko, una stella sul palco: "La danza è cultura e sentimenti"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "è un diamante di purezza assoluta del balletto. L’ispirazione che trasmette eleva la compagnia a un nuovo livello in ogni spettacolo. Per ogni artista è una grande onore e gioia esibirsi al fianco di questamondiale". Andrey Sharaev è il direttore della compagnia internazionale European Classical Ballet, che si appresta alla prima tournée in Italia, con tappa il 4 novembre al teatro Aurora di Scandicci. Per l’occasione la compagnia si esibirà con, portando in scena Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata. Nata in Ucraina, lavive ora a Berlino, dove è prima ballerina al Berlin State Ballet.