Italia Frattesi | Con Israele partita fondamentale Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto

(Adnkronos) – La partita di Nations League contro Israele è "importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare". Lo dice il centrocampista azzurro Davide Frattesi, a due giorni dal match. "I tre punti ci permetterebbero di fare dei ragionamenti che a inizio competizione non erano contemplati: è una

Frattesi svela il segreto dietro al gol di petto a Israele : “Giocare tutti i giorni a tedesca ha pagato” - Davide Frattesi ha segnato anche contro Israele e ha svelato il segreto dietro al suo gol di petto: la 'tedesca', colonna portante del calcio da strada.Continua a leggere . (Fanpage.it)