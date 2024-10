Greta Thunberg all’ex Gkn: l’attivista del clima in assemblea con i lavoratori (Di sabato 12 ottobre 2024) Greta Thunberg è stata accolta oggi, 12 ottobre 2024, da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). L'attivista svedese è arrivata nel primo pomeriggio per incontrare gli operai in lotta L'articolo Greta Thunberg all’ex Gkn: l’attivista del clima in assemblea con i lavoratori proviene da Firenze Post. .com - Greta Thunberg all’ex Gkn: l’attivista del clima in assemblea con i lavoratori Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024)è stata accolta oggi, 12 ottobre 2024, da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). L'attivista svedese è arrivata nel primo pomeriggio per incontrare gli operai in lotta L'articoloGkn:delincon iproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Greta Thunberg alla ex Gkn : l’attivista svedese a Campi Bisenzio - L’ottimismo della volontà e l’impazienza della convergenza”. Greta Thunberg, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dell’assemblea. A Milano l’attivista svedese alla manifestazione Fridays For Future . In corso tre giornate della reindustrializzazione dal basso, della giustizia climatica e sociale e dell’azionariato ... (Corrieretoscano.it)

Assemblea degli operai all’ex Gkn occupata - c’è anche Greta Thunberg - Greta Thunberg (X). L’11 ottobre Greta Thunberg ha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano Greta Thunberg, con una kefiah intorno al collo, venerdì 11 ottobre ha partecipato al corteo dei Fridays For Future a Milano. Greta Thunberg è arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze: l’attivista svedese, accompagnata da alcune ... (Lettera43.it)

Greta Thunberg alla Gkn - l’abbraccio degli operai : “Per una reindustrializzazione verde dal basso” - . "Vogliamo reindustrializzare questa fabbrica per sottrarla a potenziali logiche speculative e di consumo del suolo possibile - dice Dario Salvetti della rsu ex Gkn - Questa è l'idea di un vasto movimento climatico internazionale che con la presenza simbolica, anche di Greta, dichiara che la contrapposizione fra lavoro e ambiente non soltanto non è mai esistita per quanto ci riguarda, ma ... (Lanazione.it)