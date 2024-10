Grande Fratello 25, Javier Martinez rifiuta Shaila Gatta? Il forte messaggio del gieffino (Di sabato 12 ottobre 2024) Una delle storie che sta appassionando i telespettatori della nuova edizione del Grande Fratello è sicuramente quella che vede protagonisti Javier Martinez e Shaila Gatta. Il pallavolista non ha nascosto di provare una certa curiosità nei confronti della ballerina, ma quest’ultima sembra piuttosto confusa. Dopo aver detto di provare qualcosa, si è tirata indietro e ora è ritornata ad affermare di voler conoscere meglio il ragazzo. Sta di fatto che Javier ha deciso di metterci un punto. Grande Fratello 25: la confusione di Shaila Gatta Non è un mistero che Javier Martinez sia attratto da Shaila Gatta, tanto da rivelarlo apertamente sia a lei che ai suoi compagni del Grande Fratello. Tuttavia, la ballerina, sebbene si sia avvicinata inizialmente, avrebbe fatto diversi dietro front, lasciando il ragazzo alquanto perplesso. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Javier Martinez rifiuta Shaila Gatta? Il forte messaggio del gieffino Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una delle storie che sta appassionando i telespettatori della nuova edizione delè sicuramente quella che vede protagonisti. Il pallavolista non ha nascosto di provare una certa curiosità nei confronti della ballerina, ma quest’ultima sembra piuttosto confusa. Dopo aver detto di provare qualcosa, si è tirata indietro e ora è ritornata ad affermare di voler conoscere meglio il ragazzo. Sta di fatto cheha deciso di metterci un punto.25: la confusione diNon è un mistero chesia attratto da, tanto da rivelarlo apertamente sia a lei che ai suoi compagni del. Tuttavia, la ballerina, sebbene si sia avvicinata inizialmente, avrebbe fatto diversi dietro front, lasciando il ragazzo alquanto perplesso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Devo dire una cosa su Amanda…”. Grande Fratello - a sorpresa parla la nipote Jasmine Carrisi - Quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. 5. ” Poi la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha svelato di aver ricevuto in passato due proposte per partecipare al reality, ma di aver rifiutato: “No, non c’entra il cachet, ho rifiutato perché mi faceva un po’ paura l’idea di partecipare a un reality ed espormi così tanto“. (Caffeinamagazine.it)

“Dai - mi vergogno…”. Grande Fratello - Carmen Russo tira fuori cose intime con Enzo Paolo - Anche in puntata ad Alfonso Signorini ha manifestato un malessere: ha parlato di crisi con la moglie e del desiderio di uscire dalla casa. Enzo Paolo Turchi, che invece è proprio un concorrente ufficiale di questa edizione, ha infatti avuto dei tentennamenti. Si vedeva tutto e di più”, ha detto Carmen Russo scatenando le risate di tutti e l’imbarazzo del marito. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? C’entra Clayton Norcross! - “Ma tu dici questo perché è un fatto che non tocca te – chiude la conversazione tranchant, Turchi, esprimendo un forte dissenso verso la posizione di Luca. La Russo è entrata al Grande Fratello per supportarlo nella crisi, che in particolare lo ha visto minacciare il ritiro alla scorsa puntata del reality. (Superguidatv.it)

“Me ne vado da qui”. Grande Fratello - terremoto improvviso : la decisione in piena notte - Lui mi ha detto che mi stava pensando e mi ha salutato dicendo ‘buonanotte bambolina’”. Ma poi la reazione del gieffino è stata differente. Ma il pubblico ha subito notato le difficoltà del gieffino, il quale ha trascorso una nottata alquanto difficile. Javier mezzo cianotico che cerca di calmarsi, grazie a Jessica, e accorrono tutte compresa Shaila accerchiandolo, non sia mai che esca dalla loro ... (Caffeinamagazine.it)