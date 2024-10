Governo: Pd, 'ancora veleni al Mic, in arrivo tagli lineari' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - La capogruppo democratica in commissione cultura della Camera, Irene Manzi, esprime “forte preoccupazione per il clima di veleni e sfiducia che continua a caratterizzare il Ministero della Cultura, a seguito del ‘caso Sangiuliano'. Questa situazione sta paralizzando l'azione del Mic, con effetti evidenti su settori già in sofferenza. Le scelte ideologiche e la gestione fortemente orientata a favorire gruppi di amici e cerchie ristrette stanno minando la credibilità delle istituzioni culturali e il loro potenziale di crescita. Questo approccio miope e autoreferenziale rischia di aggravare una situazione già critica, mettendo a repentaglio l'equilibrio e lo sviluppo di settori cruciali per l'identità e l'economia del Paese. L'Italia merita una politica culturale che sia all'altezza della sua storia e del suo patrimonio. Liberoquotidiano.it - Governo: Pd, 'ancora veleni al Mic, in arrivo tagli lineari' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - La capogruppo democratica in commissione cultura della Camera, Irene Manzi, esprime “forte preoccupazione per il clima die sfiducia che continua a caratterizzare il Ministero della Cultura, a seguito del ‘caso Sangiuliano'. Questa situazione sta paralizzando l'azione del Mic, con effetti evidenti su settori già in sofferenza. Le scelte ideologiche e la gestione fortemente orientata a favorire gruppi di amici e cerchie ristrette stanno minando la credibilità delle istituzioni culturali e il loro potenziale di crescita. Questo approccio miope e autoreferenziale rischia di aggravare una situazione già critica, mettendo a repeno l'equilibrio e lo sviluppo di settori cruciali per l'identità e l'economia del Paese. L'Italia merita una politica culturale che sia all'altezza della sua storia e del suo patrimonio.

