Sport.quotidiano.net - Futsal all’esordio contro la big Reggio Emilia. Serafini: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Parte oggi il campionato dellaSangiovannese che debutterà in casa al pallone tensostatico di Piazza Arduino Casprini. Ospite degli azzurri di coach Francesco Ferrini, riconfermato, è, una formazione fortissima, data per la numero uno del torneo. "Noi cercheremo di fare bella figura, poi vedremo. Ildi questo campionato è portarlo avanti in maniera dignitosa e con unatranquilla. Oggi conavremo qualche assenza per infortuni, quali quella del forte Senesi. Sono certo che questa rinnovata squadra, assai più giovane delle precedenti, darà il meglio ed il massimo delle sue possibilità. Ci sono giovani interessanti", commenta il presidente Simone. Ultimo acquisto è lo spagnolo Sergio Ramos , 24 anni, un esperto del Calcio a 5.