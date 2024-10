Fonti, il militare Unifil ferito sarebbe un indonesiano (Di sabato 12 ottobre 2024) Non è un militare del contingente italiano il casco blu dell'Unifil ferito la scorsa notte a Naqoura, nel sud del Libano. Secondo quanto si apprende da Fonti qualificate della sicurezza, il peacekeeper ferito sarebbe indonesiano, la stessa nazionalità dei due militari colpiti e rimasti feriti due giorni fa quando un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione, sempre alla base di Naqoura. Quotidiano.net - Fonti, il militare Unifil ferito sarebbe un indonesiano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Non è undel contingente italiano il casco blu dell'la scorsa notte a Naqoura, nel sud del Libano. Secondo quanto si apprende daqualificate della sicurezza, il peacekeeper, la stessa nazionalità dei due militari colpiti e rimasti feriti due giorni fa quando un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione, sempre alla base di Naqoura.

