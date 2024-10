Fabio Caressa e Benedetta Parodi: “Sogniamo un nostro show in tv. La fuga d’amore più folle in un faro” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospiti di Fanpage.it, Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno ripercorso i loro 25 anni di matrimonio. Rispetto, sostegno e mancanza di gelosia sono le fondamenta, unite a un po' di 'pepe': "L'intimità è fondamentale, ma siamo attenti a non farci beccare dai figli". Ora sognano un programma tv insieme per mandare un messaggio positivo: "Si può vivere stando bene insieme". Fanpage.it - Fabio Caressa e Benedetta Parodi: “Sogniamo un nostro show in tv. La fuga d’amore più folle in un faro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospiti di Fanpage.it,hanno ripercorso i loro 25 anni di matrimonio. Rispetto, sostegno e mancanza di gelosia sono le fondamenta, unite a un po' di 'pepe': "L'intimità è fondamentale, ma siamo attenti a non farci beccare dai figli". Ora sognano un programma tv insieme per mandare un messaggio positivo: "Si può vivere stando bene insieme".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Calcio e pepe” - il libro di Benedetta Parodi e Fabio Caressa - FABIO CARESSA è giornalista, scrittore, conduttore e commentatore televisivo. Sui social, con un profilo che conta più di un milione di follower, @ziabene condivide la sua vita e le sue passioni, fatte soprattutto di piatti gustosi e buoni libri. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio!». (Lopinionista.it)

Ballando con le stelle - Benedetta Parodi e Fabio Caressa presto in pista : l’annuncio di Milly Carlucci - Ad annunciare la notizia è stata la stessa Milly Carlucci con un filmato condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma televisivo. L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle è un pieno svolgimento e, ogni settimana, presenta ai telespettatori delle sorprese e dei colpi di scena sia in pista, che fuori dalla stessa. (Dilei.it)

Fabio Caressa e Benedetta Parodi ‘ballerini per una notte’ della terza puntata di Ballando con le Stelle - . Rullo di tamburi ?I ‘Ballerini per una notte’ della terza puntata di #BallandoConLeStelle sono #FabioCaressa e #BenedettaParodi! ??Non vediamo l’ora di vederli in pista! ? pic. Benedetta è invece in onda, ogni venerdì sera, su Real Time alla conduzione della dodicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci In Forno. (Davidemaggio.it)