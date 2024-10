Everest, dalle nevi spunta uno scarpone: sono i resti dell’alpinista britannico Andrew Irvine. Cento anni fa tentò la scalata (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo Cento anni il Monte Everest ha restituito una parte dei resti dell’alpinista britannico Andrew Irvine che nel 1924 tentò di arrivare sulla vetta insieme al compagno George Mallory. dalle nevi è emerso uno scarpone con dentro un piede che molto probabilmente apparteneva allo stesso Irvine. La scoperta risale a settembre ed è stata fatta da un team di alpinisti e filmmaker che erano al lavoro su un un progetto del National Geographic. Ieri l’annuncio. I britannici tentarono la scalata, ma non è ancora chiaro se riuscirono o meno nell’impresa. Se si trovasse la macchina fotografica e ci fosse la prova della scalata allora si riscriverebbe la storia dell’alpinismo. La scalata di 100 anni fa October 12, 2024 Partirono ma non tornarono indietro. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopoil Montehatuito una parte deiche nel 1924di arrivare sulla vetta insieme al compagno George Mallory.è emerso unocon dentro un piede che molto probabilmente apparteneva allo stesso. La scoperta risale a settembre ed è stata fatta da un team di alpinisti e filmmaker che erano al lavoro su un un progetto del National Geographic. Ieri l’annuncio. I britci tentarono la, ma non è ancora chiaro se riuscirono o meno nell’impresa. Se si trovasse la macchina fotografica e ci fosse la prova dellaallora si riscriverebbe la storia dell’alpinismo. Ladi 100fa October 12, 2024 Partirono ma non tornarono indietro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Everest, dopo 100 anni ritrovato il piede di Irvine, potrebbe cambiare la storia dell'alpinismo - La storia dell'alpinismo potrebbe dover essere riscritta. Un gruppo di alpinisti e filmaker del National Geographic ha trovato sull'Everest un piede e uno scarpone molto probabilmente appartenenti a A ... (gazzetta.it)

F1 | Audi, Binotto : "Je pars d'une feuille blanche, nous espérons réussir à partir de 2030" - Dallo scorso 1 agosto Mattia Binotto è rientrato ufficialmente in Formula 1, dopo un periodo di pausa dovuto alla conclusione dell'esperienza in Ferrari durata ben 28 anni, venendo scelto come figura ... (f1grandprix.motorionline.com)

Chi era Andrew Irvine, l’alpinista scomparso sull’Everest nel 1924: il mistero dello scarpone ritrovato - Chi era Andrew Irvine, l'alpinista scomparso sull'Everest nel 1924? Indiscrezioni riportano che sarebbe stato ritrovato uno suo stivale ... (tag24.it)