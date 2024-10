Esercitazione di Protezione Civile: alcuni dubbi dei cittadini (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono svolte stamattina le prove di evacuazione in sette comuni, circa un migliaio i partecipanti. Ottima la partecipazione da parte dei cittadini che, in tutte le aree in zona rossa, hanno partecipato alla simulazione. Nel comune di Napoli, in totale hanno partecipato 301 persone: 139 cittadini e 4 animali da Bagnoli, 60 cittadini da Esercitazione di Protezione Civile: alcuni dubbi dei cittadini Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono svolte stamattina le prove di evacuazione in sette comuni, circa un migliaio i partecipanti. Ottima la partecipazione da parte deiche, in tutte le aree in zona rossa, hanno partecipato alla simulazione. Nel comune di Napoli, in totale hanno partecipato 301 persone: 139e 4 animali da Bagnoli, 60dadideiIl Blog di Giò.

Campi Flegrei - al via l’esercitazione con i cittadini : quando e tutti i dettagli - Obiettivi e sviluppo dell’esercitazione L’esercitazione, organizzata in più fasi, è iniziata oggi con la riunione della Commissione Grandi Rischi e prevede l’attivazione progressiva del Sistema di Protezione Civile per simulare l’aggravarsi dello scenario vulcanico. L’importanza della partecipazione e della prevenzione Le autorità locali stanno incoraggiando i cittadini a ... (Thesocialpost.it)