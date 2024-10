Educazione, in Italia il 14% dei minori vive in povertà assoluta (Di sabato 12 ottobre 2024) Cresce, in Italia, la povertà educativa con il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni che non è mai andato in biblioteca nel 2023, mentre il 39,2% non ha praticato sport nel corso dell’anno. Allarme anche per il dato che registra come il 14% dei minori in Italia viva in condizioni di assoluta povertà, da tutti i punti di vista. Il 16,8% dei giovani compresi tra i 6 e i 19 anni, invece, non ha fruito di spettacoli fuori casa, ossia non è mai andato al cinema, a teatro, in un museo, a mostre, siti archeologici, monumenti, concerti. È quanto emerge dai dati Istat presentati alla 24/a edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon- Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso a Bertinoro, nel Forlivese. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Cresce, in, laeducativa con il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni che non è mai andato in biblioteca nel 2023, mentre il 39,2% non ha praticato sport nel corso dell’anno. Allarme anche per il dato che registra come il 14% deiinviva in condizioni di, da tutti i punti di vista. Il 16,8% dei giovani compresi tra i 6 e i 19 anni, invece, non ha fruito di spettacoli fuori casa, ossia non è mai andato al cinema, a teatro, in un museo, a mostre, siti archeologici, monumenti, concerti. È quanto emerge dai dati Istat presentati alla 24/a edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon- Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso a Bertinoro, nel Forlivese.

