De Vrij: «All'Inter anche il prossimo anno? Fosse per me! Vedremo»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Deha condiviso il suo pensiero sul futuro, ma non solo. Il difensore dell’Olanda parla poi degli obiettivi di squadra. OLANDA – Dopo Denzel Dumfries,Stefan deè stato raggiunto da Sport Mediaset. Il suo commento in merito al pareggio contro l’Ungheria: «Non è stata facile perché loro si sono messi tutti dietro, abbiamo avuto il possesso per tutta la partita e loro volevano impensierirci in contropiede. Meglio nella ripresa, abbiamo creato occasioni e comunque in 10 siamo riusciti a pareggiarla. Germania? Bella sfida». La grande sfida contro la nazionale allenata da Nagelsmann sarà lunedì 14. Desugli obiettivi con la maglia dell’Inter e sul futuro OBIETTIVI – Ancora desugli obiettivi con il club nerazzurro: «Bisogna pensare ad una partita alla volta, non guardando troppo avanti. Ilimpegno è la Germania.