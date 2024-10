Inter-news.it - David a Milano, Thuram sì o no? Inter chiamata a una scelta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Jonathanrappresenta un obiettivo dell’per la prossima estate, con i nerazzurri che vorrebbero provare a ingaggiarlo a parametro zero per completare un reparto offensivo di altissimo livello. LA SITUAZIONE – Jonathanpotrebbe approdare all’nella finestra estiva di calciomercato del prossimo anno, ma affinché ciò avvenga sarà necessario gestire al meglio due aspetti che rappresentano i principali ostacoli alla concretizzazione di tale obiettivo. Innanzitutto quello relativo alla concorrenza che si pone dinanzi ai nerazzurri, con club di primo piano come Juventus, Atlético Madrid e il Barcellona intenti a lavorare per provare a ingaggiarlo a parametro zero. Inoltre, non è da sottovalutare il tema economico inerente ai costi per l’ingaggio del classe 2000, tenendo conto anche delle commissioni da garantire al francese e al suo entourage.