Inter-news.it - Como-Inter Women 0-1 al 45?: zampata Cambiaghi, ma avversarie in crescita

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si conclude con il punteggio di 0-1 il primo tempo di. Decisiva, per il momento, la rete di Michela. OTTIMO INIZIO – La prima frazione diinizia con una formazione meneghina arrembante, vogliosa di confermare la buona prestazione che ha portato al pareggio nell’ultima sfida contro la Roma. A seguito dei primi minuti di gioco, in cui la squadra di Giampiero Piovani gestisce il possesso palla senza però trovare lo spiraglio giusto, l’coglie l’occasione per andare in vantaggio intorno al 12?. Brava la nerazzurra Michelaad avventarsi sul pallone servito da Lina Magull per vincere un contrasto fisico con l’avversaria e concludere in rete con un tap-in. Subito dopo il gol, le meneghine continuano ad attaccare, rischiando di raddoppiare al 17? con il tiro alto di Magull da buona posizione.