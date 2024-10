“Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta”: il siparietto di Machac dopo il colpo di Sinner – Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Sinner rompe i record e ora anche le racchette, quelle degli avversari. “Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta“. Nel corso di una accesa semifinale a Shanghai contro Tomas Machac (vinta dall’azzurro in due set), intorno al decimo game del secondo set, il tennista ceco è stato costretto a cambiare la sua racchetta a causa di un servizio dell’altoatesino. Avvicinatosi alla panchina, Machac ha richiamato l’attenzione di Sinner per fargli notare, in modo scherzoso, i danni che provocano i suoi colpi. “You play too fast” ???? Machac telling Sinner he broke his racket frame from hitting the ball too hard #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/X4yH0n2Zil — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2024 Sinner: “Chiudere l’anno da numero 1? Un sogno che si realizza” “Chiudere l’anno da numero 1 è fantastico, è il sogno da quando ero bambino, è sempre stato un mio obiettivo. Ilfattoquotidiano.it - “Colpisci troppo forte, mi hai rotto la racchetta”: il siparietto di Machac dopo il colpo di Sinner – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)rompe i record e ora anche le racchette, quelle degli avversari. “, mi haila“. Nel corso di una accesa semifinale a Shanghai contro Tomas(vinta dall’azzurro in due set), intorno al decimo game del secondo set, il tennista ceco è stato costretto a cambiare la suaa causa di un servizio dell’altoatesino. Avvicinatosi alla panchina,ha richiamato l’attenzione diper fargli notare, in modo scherzoso, i danni che provocano i suoi colpi. “You play too fast” ????tellinghe broke his racket frame from hitting the ball too hard #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/X4yH0n2Zil — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2024: “Chiudere l’anno da numero 1? Un sogno che si realizza” “Chiudere l’anno da numero 1 è fantastico, è il sogno da quando ero bambino, è sempre stato un mio obiettivo.

