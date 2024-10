Lanazione.it - Chiesa in campo, la solidarietà non basta più

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il grido più forte viene dalla: non è sufficiente la, ci vuole un approccio diverso. Evolgere lo sguardo altrove come se i problemi non esistessero o non ci riguardassero. I problemi a Prato nell’altro distretto (parallelo e spesso illegale) fanno rima con mafia. Infiltrazioni molto pericolose su cui ha acceso i riflettori la procura guidata da metà luglio dal capo Luca Tescaroli. Le diocesi di Prato e Pistoia dopo l’agguato squadrista a Seano hanno scritto chiaramente poche righe dal forte impatto: "Non possiamo girare la testa e pensare che tutto vada bene nel tessuto economico: le condizioni di tanti lavoratori del distretto tessile pratese, soprattutto di provenienza straniera, sono spesso inaccettabili".