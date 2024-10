Ilnapolista.it - C’era una volta il potere della Juventus, oggi è l’Inter il club più potente d’Italia: Spalletti se ne sta accorgendo

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)unaililpiùse ne staIlvero è quello silenzioso. Quando un uomo rappresentativo esce allo scoperto, vuol dire che è in difficoltà. Era la regola aurea di Enrico Cuccia per decenni signore del sistema bancario italiano. Non ha mai rilasciato un’intervista. Ed era la regola aureaDemocrazia Cristiana: una notizia smentita è una notizia data due volte. Si lavora nell’ombra. Relazioni. Influenze. Imbeccate. Ilagisce così. Nel calcio italiano per decenni ha dominato la. Non solo la. Ma soprattutto la. Un sistema di relazioni fitto e articolato, che abbracciava direttori di giornali, politici influenti (per fare due esempi, i compagni Togliatti e Berlinguer erano juventini), altre caselle chiave del sistema diistituzionale.