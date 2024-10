Cappato: “Sui diritti civili da questi partiti nessun passo avanti. C’è inerzia politica, sollecitiamo le riforme con la disobbedienza civile” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Non ci illudiamo: questi partiti non faranno fare passi in avanti sulle libertà individuali dall’inizio alla fine della vita”, dice Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, a margine del congresso a Roma. “Per questo proseguiamo con la lotta non violenta e la disobbedienza civile. Le riforme si raggiungono”. L'articolo Cappato: “Sui diritti civili da questi partiti nessun passo avanti. C’è inerzia politica, sollecitiamo le riforme con la disobbedienza civile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Cappato: “Sui diritti civili da questi partiti nessun passo avanti. C’è inerzia politica, sollecitiamo le riforme con la disobbedienza civile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Non ci illudiamo:non faranno fare passi insulle libertà individuali dall’inizio alla fine della vita”, dice Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, a margine del congresso a Roma. “Per questo proseguiamo con la lotta non violenta e la. Lesi raggiungono”. L'articolo: “Suida. C’èlecon la” proviene da Il Fatto Quotidiano.

