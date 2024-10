Calcio dilettanti Eccellenza. Fcr, in attacco arriva Souare ex baby dell’Inter e galletto (Di sabato 12 ottobre 2024) Uscito con le ossa rotte da Sant’Agostino (3-0 e terzo ko consecutivo), il Futball Cava Ronco corre ai ripari e puntella l’attacco con Moussa Souare. "Un innesto di spessore che va ad aggiungere esperienza al giovane reparto offensivo", recita la nota del club forlivese. Classe ’98, guizzantissima punta guineana in grado di svariare lungo tutto il fronte offensivo, Souare tira i primi calci nel Santarcangelo, quindi svolge la trafila nei settori giovanili di Sassuolo, Bologna e, da ultimo, Inter. Con la Primavera nerazzurra, nella stagione 2016-17, fa faville, contribuendo con 9 gol alla vittoria dello scudetto del Biscione. Dopodichè inizia un lungo peregrinare in prestito, che lo porterà a vestire, tra le altre, le maglie di Monopoli (serie C) e Mosta Fc (serie A maltese). Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti Eccellenza. Fcr, in attacco arriva Souare ex baby dell’Inter e galletto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Uscito con le ossa rotte da Sant’Agostino (3-0 e terzo ko consecutivo), il Futball Cava Ronco corre ai ripari e puntella l’con Moussa. "Un innesto di spessore che va ad aggiungere esperienza al giovane reparto offensivo", recita la nota del club forlivese. Classe ’98, guizzantissima punta guineana in grado di svariare lungo tutto il fronte offensivo,tira i primi calci nel Santarcangelo, quindi svolge la trafila nei settori giovanili di Sassuolo, Bologna e, da ultimo, Inter. Con la Primavera nerazzurra, nella stagione 2016-17, fa faville, contribuendo con 9 gol alla vittoria dello scudetto del Biscione. Dopodichè inizia un lungo peregrinare in prestito, che lo porterà a vestire, tra le altre, le maglie di Monopoli (serie C) e Mosta Fc (serie A maltese).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come corre Afena-Gyan: lanciato da Mou, ora in gol con la Juve Next Gen. E presto da Motta? - Il ghanese, che aveva debuttato in Serie A con la Roma e realizzato due gol, è arrivato alla seconda squadra bianconera in prestito dalla Cremonese. Vista l'emergenza sulla trequarti, Thiago potrebbe ... (gazzetta.it)

Thauvin: "Non so se ho trovato la pace, ma che sono un giocatore da grande squadra" - Intervista a cuore aperto all'attaccante francese, dalla depressione alla rinascita a Udine: "Qui sento fiducia". E ora sogna il Milan ... (gazzetta.it)

Pecchia, ricetta alla parmigiana. "I giovani italiani ci sono, l’unica via per fare sport in modo sostenibile» - Parla il tecnico che ha riportato in serie A i ducali: "Le proprietà straniere ormai sono una cosa normale, basta sapersi adeguare. Il calcio si può fare in tanti modi, noi abbiamo la rosa più verde d ... (msn.com)