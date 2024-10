Cagliari, Piccoli e Marin trascinatori. Dov'è Gaetano? La classifica dei minuti impiegati (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la salvezza della scorsa stagione, il Cagliari ha cercato di dare a Davide Nicola dei rinforzi di esperienza, come Luperto e Palomino, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la salvezza della scorsa stagione, ilha cercato di dare a Davide Nicola dei rinforzi di esperienza, come Luperto e Palomino,

Cagliari - Piccoli e i gol verso la salvezza : l’attaccante sta diventando un fattore per Nicola - Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2001 ha sempre avuto […]. Il centravanti di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità sia in termini di presenza che di reti Il Cagliari si coccola il proprio centravanti. Il taglio alto della prima pagina de L’Unione Sarda celebra Roberto Piccoli, sempre più decisivo in queste inizio di stagione con la maglia rossoblu. (Calcionews24.com)

MOVIOLA – Juventus-Cagliari - Douglas Luiz causa ancora un rigore - Var vede tocco su Piccoli - . Episodio da moviola in Juventus-Cagliari con il rigore, un altro, concesso col Var dall’arbitro Marinelli. Il brasiliano continua a pasticciare e dopo aver causato il penalty a Lipsia ne provoca un altro calciando fuori tempo l’attaccante sardo. Disattento il fischietto laziale nelle aree di rigore, si perde in questo caso il tocco di Douglas Luiz su Piccoli. (Sportface.it)

Parma-Cagliari 2-3 : Piccoli riporta gli isolani al successo all'ultimo respiro - Il tabellino:Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh (dal 60’ Sohm), Osorio, Valeri (dal 46’ Coulibaly); Hainaut (dall’85’ Hanas), Bernabè; Man, Hernani, Mihaila (dal 46’ Almqvist); Bonny (dal 70’ Charpentier). Al 29’ è invece Mina a salvare il Cagliari su un mancino velenoso di Valeri. Note – Ammonizione: Bernabé, Coulibaly, Obert. (Sport.quotidiano.net)