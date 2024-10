Cagliari, Piccoli e i gol verso la salvezza: l’attaccante sta diventando un fattore per Nicola (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centravanti di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità sia in termini di presenza che di reti Il Cagliari si coccola il proprio centravanti. Il taglio alto della prima pagina de L’Unione Sarda celebra Roberto Piccoli, sempre più decisivo in queste inizio di stagione con la maglia rossoblu. Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2001 ha sempre avuto Calcionews24.com - Cagliari, Piccoli e i gol verso la salvezza: l’attaccante sta diventando un fattore per Nicola Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il centravanti di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità sia in termini di presenza che di reti Ilsi coccola il proprio centravanti. Il taglio alto della prima pagina de L’Unione Sarda celebra Roberto, sempre più decisivo in queste inizio di stagione con la maglia rossoblu. Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2001 ha sempre avuto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MOVIOLA – Juventus-Cagliari - Douglas Luiz causa ancora un rigore - Var vede tocco su Piccoli - Episodio da moviola in Juventus-Cagliari con il rigore, un altro, concesso col Var dall’arbitro Marinelli. Dal dischetto va Marin ed è 1-1, si interrompe così la striscia della Vecchia Signora di imbattibilità da inizio stagione. . The post MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Douglas Luiz causa ancora un rigore, Var vede tocco su Piccoli appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Parma-Cagliari 2-3 : Piccoli riporta gli isolani al successo all'ultimo respiro - Parma, 30 settembre 2024 – Il Cagliari sbanca il Tardini battendo il Parma padrone di casa con un pirotecnico 3-2 e ritrova la via del successo. La mossa che scompagina le carte in tavola è però il doppio ingresso di Palomino e Marin, con conseguente passaggio alla difesa a tre. Il portiere del Parma, però, nulla può al 6’ quando Mina riadisce in rete la respinta del palo sul colpo di testa di ... (Sport.quotidiano.net)

Parma-Cagliari 2-3 - Piccoli regala la prima vittoria ai sardi - . I sardi incassano tre punti fondamentali espugnando il Tardini di Parma 3-2 nel posticipo della sesta giornata. Primo successo per il Cagliari nella Serie A 2024/25. Nella ripresa il Parma pareggia i conti con Man (62?), poi Marin riporta avanti il Cagliari (75?). Gara ricca di colpi di scena: la squadra di Nicola va in vantaggio per due volte, si fa riprendere dagli emiliani e poi prende ... (Lapresse.it)

Parma-Cagliari - robe da matti : trionfo dei sardi all'ultimo respiro - Piccoli fa godere Nicola - I sardi incassano tre punti fondamentali espugnando il Tardini di Parma 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Nuova replica degli emiliani di Pecchia, con il rigore di Hernani (87') ma poco dopo Piccoli firma il colpo dei sardi che salgono a 5 punti e abbandonano l'ultimo posto, agganciando proprio il Parma, il Genoa e il Lecce. (Liberoquotidiano.it)