C.sinistra: Schlein, 'con M5S idee diverse ma si possono comporre' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Con il Movimento 5 stelle abbiamo idee diverse, altrimenti staremmo nello stesso partito", ma le differenze si devono riuscire a comporre, come facciamo su molte elezioni regionali". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Schlein, 'con M5S idee diverse ma si possono comporre' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Con il Movimento 5 stelle abbiamo, altrimenti staremmo nello stesso partito", ma le differenze si devono riuscire a, come facciamo su molte elezioni regionali". Così Ellyalla festa del Foglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più reputazione che idee. Lettura incrociata della nuova agenda Draghi e del nuovo libro di Schlein - Abbiamo letto con curiosità e attenzione il libro di Elly Schlein, di cui consigliamo la lettura, per capire qualcosa in più sulla leader del Pd, e alla fine della lettura, un po’ ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

**Manovra : Schlein - 'non hanno idee nè visione - fermeremo la Meloni'** - Roma, 8 set (Adnkronos) - "Non hanno uno straccio di idea, di visione di lungo respiro. Lo ha detto Elly Schlein alla festa dell'Unità . . Lo dico chiaramente: Giorgia Meloni, se intendete far quadrare i conti facendo cassa su pensioni, sociale, sanità , welfare, scuola, non auto sufficienza noi vi fermeremo". (Liberoquotidiano.it)

Renzi: "Conte non vuole Schlein a Palazzo Chigi" - Il leader di Italia Viva conferma la volontà di stare nel campo largo e attacca il capo dei grillini. "Nessuna lezione di coerenza da chi ha votato i decreti Salvini. Clamoroso che il presidente del S ... (ilfoglio.it)

Medico arrestato per violenza sessuale su una paziente ricoverata in una struttura sanitaria - Avrebbe abusato sessualmente di una paziente con gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze. Il medico che da questa mattina si trova agli arresti domi ... (ilfattoquotidiano.it)

Fine vita, Laura Santi denuncia ancora l’Asl Umbria: “Che avete paura? Aspetto da 5 mesi il parere di una commissione” - La donna, affetta da sclerosi multipla, è peggiorata e chiede di accedere all'aiuto medico alla morte volontaria ... (ilfattoquotidiano.it)