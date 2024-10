“Brad Pitt diceva che mi voleva per sempre”: il drammatico racconto di una donna truffata (Di sabato 12 ottobre 2024) “Continuavo a cercare Brad Pitt, mi diceva Voglio che tu sia mia per sempre“. E’ il drammatico racconto dell’ennesima vittima di una truffa riuscita profittando di uno stato di profonda prostrazione. “Stavo molto male, ero in depressione e mi sono aggrappata a questo rapporto. Mi rendevo conto di una cosa folle, ho voluto credere a un sogno”, spiega la signora Stella a Pomeriggio Cinque. “Mi sono aggrappata a questa storia che capivo benissimo era assurda. Non ho parlato con nessuno, me ne vergognavo”, ha confessato a Myrta Merlino. “Non devi mai avere più paura di sentirti sola, se c’è qualcun altro che ti dà fastidio, telefona a me. Parlare con un altro ti farà bene”, le ha risposto la conduttrice del programma pomeridiano in onda su Canale 5. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) “Continuavo a cercare, miVoglio che tu sia mia per“. E’ ildell’ennesima vittima di una truffa riuscita profittando di uno stato di profonda prostrazione. “Stavo molto male, ero in depressione e mi sono aggrappata a questo rapporto. Mi rendevo conto di una cosa folle, ho voluto credere a un sogno”, spiega la signora Stella a Pomeriggio Cinque. “Mi sono aggrappata a questa storia che capivo benissimo era assurda. Non ho parlato con nessuno, me ne vergognavo”, ha confessato a Myrta Merlino. “Non devi mai avere più paura di sentirti sola, se c’è qualcun altro che ti dà fastidio, telefona a me. Parlare con un altro ti farà bene”, le ha risposto la conduttrice del programma pomeridiano in onda su Canale 5.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crede di chattare con Brad Pitt - truffata : “Ero depressa - mi ha tolto 24mila euro” - La signora Stella vittima di una truffa che le ha portato via 24mila euro. Il racconto a Pomeriggio Cinque: "Mi diceva di essere Brad Pitt, io ero depressa e cercavo un aiuto".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Addio pensione - bentornato set cinematografico! Daniel Day-Lewis - dopo 7 anni - torna a fare l'attore in un film diretto dal figlio e prodotto da Brad Pitt - «Hanno scritto una sceneggiatura davvero eccezionale e non vediamo l’ora di portare sullo schermo la loro visione insieme al team di Plan B». «Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con un brillante visual artist come Ronan Day-Lewis per il suo primo lungometraggio insieme a Daniel Day-Lewis in qualità di suo collaboratore creativo», ha dichiarato in un comunicato il presidente di ... (Amica.it)

Tra Angelina Jolie e Brad Pitt è tornata la pace? L’attrice paparazzata mentre firma il poster con il volto del suo ex marito - E fin qui tutto sembrerebbe essere nella norma. Da allora, Angelina Jolie e Brad Pitt non si sarebbero più incontrati in pubblico. Ospite al New York Festival, la diva hollywoodiana è stata immortalata mentre autografava un poster. C’è chi ha sperato si ritrovassero al Festival del Cinema di Venezia, ma l’unico luogo in cui sono stati visti vicini è il libro delle Barzellette di Francesco Totti, ... (Ilfattoquotidiano.it)