Bimbo di 8 anni morso alla testa da un cane durante una festa a Biella è grave

Un bambino di otto anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato morso alla testa da un cane di grossa taglia a Biella. È successo nel pomeriggio di sabato. Il Bimbo stava partecipando a una festa in una casa della città insieme a dei coetanei. Sono stati i genitori dei bambini a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata che gli ha prestato le prime cure e poi lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.

