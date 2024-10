Bimba violentata al centro migranti di Brescia: rimane incinta a 10 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) Brescia, 12 ottobre 2024 – Una bambina di dieci anni ospite de centro migranti di Collio, nel Bresciano, sarebbe rimasta incinta dopo essere stata abusata da un altro ospite del centro. Lo Secondo quanto riporta il quotidiano “Bresciaoggi”, l'autore è già stato arrestato settimane fa e quindi si trova in carcere a Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Anche l'accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina che con la madre aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. Il pm Federica Ceschi ha disposto il fermo dell'uomo dopo la denuncia della madre della bambina che ha visto cambiare l'atteggiamento della figlia. Sulla ipotetica gravidanza gli inquirenti mantengono il riserbo e aspettano gli esiti degli esami. Ilgiorno.it - Bimba violentata al centro migranti di Brescia: rimane incinta a 10 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Una bambina di dieciospite dedi Collio, nelno, sarebbe rimastadopo essere stata abusata da un altro ospite del. Lo Secondo quanto riporta il quotidiano “oggi”, l'autore è già stato arrestato settimane fa e quindi si trova in carcere acon l'accusa di violenza sessuale aggravata. Anche l'accusato era ospite della struttura dove si trovava la bambina che con la madre aspettava il riconoscimento dello status di rifugiato. Il pm Federica Ceschi ha disposto il fermo dell'uomo dopo la denuncia della madre della bambina che ha visto cambiare l'atteggiamento della figlia. Sulla ipotetica gravidanza gli inquirenti mantengono il riserbo e aspettano gli esiti degli esami.

