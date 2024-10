Basket, Serie A: Virtus e Trieste a punteggio pieno (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – In attesa del completamento del terzo turno del campionato di Serie A di Basket, dopo i tre anticipi odierni, si è formata una coppia di testa a punteggio pieno composta dalla Virtus Segafredo Bologna e dalla sempre più sorprendente Pallacanestro Trieste: la compagine felsinea, che era reduce dal ko d’Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne, ha avuto ragione ma non senza fatica di una incerottatata Umana Reyer Venezia, battuta al Taliercio 76-68 e ancora a secco di successi in campionato. Sugli scudi, sul fronte bianconero, Tornike Shengelia con 17 punti e capitan Marco Belinelli con 11. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Virtus e Trieste a punteggio pieno Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – In attesa del completamento del terzo turno del campionato diA di, dopo i tre anticipi odierni, si è formata una coppia di testa acomposta dallaSegafredo Bologna e dalla sempre più sorprendente Pallacanestro: la compagine felsinea, che era reduce dal ko d’Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne, ha avuto ragione ma non senza fatica di una incerottatata Umana Reyer Venezia, battuta al Taliercio 76-68 e ancora a secco di successi in campionato. Sugli scudi, sul fronte bianconero, Tornike Shengelia con 17 punti e capitan Marco Belinelli con 11.

