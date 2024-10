Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C esordio casalingo per il CUS Pisa Cosmocare, con Sansepolcro

(Di sabato 12 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Passato l’in trasferta a San Vincenzo, sconfitto da un Garden Toscana Resort dimostratosi più avanti ed attrezzato, il CUStargatofa la sua prima partita casalinga nel campionato diC, domenica alle 18 in Via Chiarugi, opposto al coriaceo, peraltro già affrontato in Coppa Toscana.– Arrivata nella scorsa stagione ad una sola vittoria dai play-off, la compagine dei Dukes, targata Romolini, ha operato diversi cambiamenti, affidandosi alle mani esperte del nuovo coach Maurizio Cristini. Tra le conferme, quella di Hassan, ala classe 1990 con un passato in A2 e B1, nella scorsa stagione ai Dukes, con oltre 15 punti di media, del play Spillantini, regista e leader della squadra, della guardia classe 1994 Della Mora, di Menichetti, giovane play classe 2005.