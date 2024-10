Ancora raid di Israele nel Sud del Libano, colpito un mercato: appello di 40 Paesi a protezione di Unifil (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora raid israeliani contro la regione di Nabatieh nel sud del Libano, dove è stato colpito un mercato: al momento non ci sono vittime accertate. 40 Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta a protezione di Unifil. Fanpage.it - Ancora raid di Israele nel Sud del Libano, colpito un mercato: appello di 40 Paesi a protezione di Unifil Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)israeliani contro la regione di Nabatieh nel sud del, dove è statoun: al momento non ci sono vittime accertate. 40hanno firmato una dichiarazione congiunta adi

Libano : 9 morti in raid in 2 villaggi - Nell'attacco su Maaysra, villaggio in una zona montuosa prevalentemente cristiana, sono morte 5 persone e 14 sono rimaste ferite, riferisce in una nota. Altre 4 sono state uccise nell'attacco a Barja, dove sono rimaste ferite 14 persone. . 52 Il ministero della Sanità libanese ha affermato che l'esercito israeliano ha colpito due villaggi, uno a Nord e uno a Sud di Beirut, uccidendo almeno 9 ... (Televideo.rai.it)

Libano - 2.255 uccise dai raid israeliani da inizio attacchi - 524 da quando Israele ha lanciato i suoi attacchi contro il Paese diverse settimane fa. Oltre ai civili, almeno 28 operatori sanitari sono stati uccisi in Libano, ha reso noto la scorsa settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute libanese, scrive il Guardian. (Quotidiano.net)

Libano - 9 morti per i raid israeliani contro due villaggi - In un "attacco nemico israeliano a Maaysra", un villaggio a maggioranza islamica sciita in un'area montuosa a maggioranza cristiana a nord di Beirut, sono morte "cinque persone e altre 14 sono rimaste ferite", ha precisato il ministero in una nota, aggiungendo che altre "quattro persone sono state uccise e altre 14 ferite" in un altro "attacco nemico israeliano" su Barja, nel distretto di Shouf, ... (Quotidiano.net)