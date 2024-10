Alpini di Conegliano, il 40esimo anniversario del gruppo "M.O. Maset" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il gruppo Alpini “M.O. Maset” di Conegliano compie quarant’anni e lo fa con tre giorni di festeggiamenti, pensati per celebrare questi anni di storia. Un appuntamento che fa parte del contenitore di eventi “Aspettando il Centenario”, in vista della grande manifestazione della Sezione Ana di Trevisotoday.it - Alpini di Conegliano, il 40esimo anniversario del gruppo "M.O. Maset" Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il“M.O.” dicompie quarant’anni e lo fa con tre giorni di festeggiamenti, pensati per celebrare questi anni di storia. Un appuntamento che fa parte del contenitore di eventi “Aspettando il Centenario”, in vista della grande manifestazione della Sezione Ana di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragio sulla Marca : alberi crollati e allagamenti. Precipitato lo storico abete sulla scalinata degli alpini a Conegliano - CONEGLIANO (TREVISO) - Alberi caduti e allagamenti a macchia di leopardo dopo la violenta perturbazione che si è abbattuta in serata in tutta la Marca, in particolare sulla Sinistra... (Ilgazzettino.it)

Nubifragio sulla Marca : alberi crollati e allagamenti. Precipitato lo storico abete sulla scalinata degli alpini a Conegliano - CONEGLIANO Alberi caduti e allagamenti a macchia di leopardo dopo la violenta perturbazione che si è abbattuta in serata in tutta la Marca, in particolare sulla Sinistra Piave. I disagi... (Ilgazzettino.it)