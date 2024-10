Ilrestodelcarlino.it - Alberi tagliati a Portonovo, informativa dei carabinieri in Procura: multe a Comune, Indigo e agronomo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ancona, 12 ottobre 2024 – Caso Terrazze di, è pronta l’deiforestali che ieri è stata inviata via pec alladi Ancona. Contiene tutto il materiale raccolto in una settimana di indagini, fatte d’iniziativa, dopo il vespaio che si è scatenato per il taglio di 23 lecci nella baia sotto il Monte Conero. Oltre ad una ricca documentazione cartacea e fotografica i militari hanno indicato che nella procedura attuata dalla casa di produzione che dovrà girare alcune scene del film ‘II Maestro’ manca l’unico documento che li autorizzava ad operare alle Terrazze, quello della Regione.