A Milano è il giorno della M4, aperta la linea della metropolitana: tutte le fermate e le caratteristiche (Di sabato 12 ottobre 2024) Aperto l'ultimo tratto della metropolitana M4 di Milano: ora le fermate salgono a 21. Possibile attraversare tutta la città dall'aeroporto di Linate alla stazione di San Cristoforo Notizie.virgilio.it - A Milano è il giorno della M4, aperta la linea della metropolitana: tutte le fermate e le caratteristiche Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aperto l'ultimo trattoM4 di: ora lesalgono a 21. Possibile attraversare tutta la città dall'aeroporto di Linate alla stazione di San Cristoforo

