Vertice Sviluppo Lavoro Italia incontra assessore Lavoro Fvg

Sviluppo Lavoro Italia, l'ente in house del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rinnoverà le attività sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma nazionale Giovani, donne e Lavoro che punta a promuovere il Lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il Lavoro e le politiche attive. E' stato sancito nel corso di un incontro che il presidente e ad di Sviluppo Lavoro, Italia, Paola Nicastro, ha avuto a Trieste con l'assessore al Lavoro, Formazione e Famiglia del Fvg, Alessia Rosolen. Un incontro definito "proficuo e improntato al miglioramento dell'offerta dei Servizi per il Lavoro", avvenuto a Trieste nella sede della giunta regionale.

