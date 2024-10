Valbuena sul caso Benzema | Non ce l’ho più con nessuno sono in pace

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mathieuè ormai lontano dai riflettori. All’età di 40 anni gioca nel Panathinaikos e ha rilasciato un’intervista all’Equipe, ripercorrendo la sua carriera sportiva, partendo da un evento che lo ha segnati per sempre. Nel corso dell’ottobre 2015 denunciò un’estorsione per ricatto per un video sessuale in cui era coinvolto. Ilsi era ampliato, convolgendo anche Karim, accusato di aver partecipato al ricatto e infine condannato a 15 mesi di carcere (con la possibilità di non scontarli) e una multa da 75.000 euro: “È stato il momento peggiore della mia carriera. Per me la squadra francese era tutto.stato arrabbiato per molto tempo, ma non cepiù conin”. È stato Deschamps a non convocarlo, ma le asce di guerrastate sepolte: “incontrato non molto tempo fa. Abbiamo parlato di calcio, di tante cose Era molto felice di vedermi “.