Usdc pronta a sbarcare sulla blockchain di Siu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Usdc è pronta a sbarcare sulla blockchain di Sui. Ad annunciarlo è Circle, che gestisce la stablecoin dalla sua nascita. Dopo che con i suoi successi ha attirato le attenzioni degli investitori, per Sui è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti del duro lavoro. L’arrivo di Usdc le può fornire nuove risorse, garantendole Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di Sui. Ad annunciarlo è Circle, che gestisce la stablecoin dalla sua nascita. Dopo che con i suoi successi ha attirato le attenzioni degli investitori, per Sui è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti del duro lavoro. L’arrivo dile può fornire nuove risorse, garantendole

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usdc pronta a sbarcare sulla blockchain di Siu - (Adnkronos) – Usdc è pronta a sbarcare sulla blockchain di Sui. Dopo che con i suoi successi ha attirato le attenzioni degli investitori, per Sui è arrivato il momento di raccogliere i primi frutti del duro lavoro. Ad annunciarlo è Circle, che gestisce la stablecoin dalla sua nascita. L’arrivo di Usdc le può fornire nuove […]. (Periodicodaily.com)

Barbara d’Urso pronta a sbarcare in Rai? Trattative segrete per il suo ritorno - le ipotesi - Barbara d'Urso dopo Ballando con le Stelle pronta a tornare in Rai? Ecco le ipotesi L'articolo Barbara d’Urso pronta a sbarcare in Rai? Trattative segrete per il suo ritorno, le ipotesi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Camilla royal super smart : la regina è pronta a sbarcare su TikTok - Sono stata così contenta di vedere come BookTok è esploso», ha spiegato lasciando intendere che queen Camilla potrebbe davvero essere prossima a sbarcare su TikTok. Sarebbe la prima book influencer tra i reali «Secondo me, non c’è niente di più importante che cercare di far passare il messaggio che i libri sono per tutti. (Amica.it)