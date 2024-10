Usava auto dell’Asl Napoli 2 Nord per esigenze personali: arrestato noto medico (Di venerdì 11 ottobre 2024) arrestato il direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Asl Napoli 2 Nord. Questa mattina gli uomini della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti del medico. L’accusa è peculato: avrebbe usato l’auto di servizio dell’Asl per esigenze personali. arrestato il direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Asl Napoli 2 Nord: L'articolo Usava auto dell’Asl Napoli 2 Nord per esigenze personali: arrestato noto medico Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Usava auto dell’Asl Napoli 2 Nord per esigenze personali: arrestato noto medico Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)il direttore dell’Istituto di Medicina Legale. Questa mattina gli uomini della Squadra Mobile dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti del. L’accusa è peculato: avrebbe usato l’di servizioperil direttore dell’Istituto di Medicina Legale: L'articoloperTeleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tornano i sabati dello screening dell’Asl Napoli 1 Centro - “La nostra speranza – continua Corvino – è che ai nostri sabati della prevenzione aderiscano sempre più cittadini”. “Ogni sabato una strada o una piazza diversa della città di Napoli sarà protagonista di questa campagna di prevenzione”. Gli operatori sanitari del Distretto Sanitario di Base 32, saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 9. (Anteprima24.it)

Tour della prevenzione oncologica dell’Asl Napoli 2 nord - Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero Oltre agli esami strumentali, verranno distribuiti e raccolti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione delle patologie tumorali del colon. I cittadini riceveranno, inoltre, consigli sui corretti stili di vita e indicazioni sulla prevenzione all’infezione dell’HPV, in particolare potranno essere prenotate le ... (Ildenaro.it)