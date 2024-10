Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 13:10

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un trentenne morto a Rozzano nel Milanese probabilmente a seguito di un’aggressione l’uomo è stato trovato a terra per strada intorno alle 3 di notte da una pattuglia dei Carabinieri era diversa al suolo con una ferita profonda al torace presumibilmente da il 118 arrivato sul posto la trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas Dov’è morto poco dopo sul caso indagano i militari del comando provinciale di Milano e andiamo ora in Medio Oriente una fonte hanno affermato che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro una postazione unifil in Libano meridionale facendo altri due caschi blu giovedì Trail aveva colpito tripathi della missione unifil di cui 2 italiani che ho usato due feriti in terra scattata la protesta del Governo italiano meloni inammissibile Crosetto un crimine ...