Ucraina: Scholz, per Kiev pace giusta e duratura, no diktat da Mosca (Di venerdì 11 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 11 ott. (LaPresse) – “Il perseguimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina rimane il principio guida delle nostre azioni congiunte. Non accetteremo alcuna pace dettata da parte della Russia”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino. Lapresse.it - Ucraina: Scholz, per Kiev pace giusta e duratura, no diktat da Mosca Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 11 ott. (LaPresse) – “Il perseguimento di unaper l’rimane il principio guida delle nostre azioni congiunte. Non accetteremo alcunadettata da parte della Russia”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, durante la conferenza congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino.

