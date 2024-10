Ilfattoquotidiano.it - Ucciso al rientro dal lavoro, 30enne colpito con una coltellata al torace a Rozzano (Milano). Si indaga per omicidio volontario

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Stava rientrando a casa dal, dopo aver terminato un turno serale, quando è stato aggredito. Unaalche non ha lasciato scampo Manuel Mastrapasqua, 30 anni, trovato in viale Romagna a) – vicino alla fermata del tram 15 – da una pattuglia dei Carabinieri. Trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di, è morto poco dopo. La vittima, senza precedenti, aveva ancora addosso il portafoglio, ma senza soldi in contanti all’interno, e il suo cellulare, ma la rapina non è una ipotesi esclusa come quella di un’aggressione casuale. Comunque manca almeno un oggetto rispetto alle cose in suo possesso viste nelle immagini in cui lo si vede uscire, a fine turno, poco dopo mezzanotte dal supermercato dove lavorava, a