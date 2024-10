Traffico Roma del 11-10-2024 ore 20:00 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un incidente rallentamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna da via Nomentana via Casilina code per Traffico lungo la carreggiata esterna Dalla mattina alla Tuscolana sempre per il Traffico intenso si sa ancora in coda lungo la via Aurelia Largo perassi a via della Maglianella in direzione del raccordo è ancora per Traffico code anche sulla Flaminia da via dei ponti a raccordo anulare per lavori code su via del Foro Italico tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni si procede poi a rilento anche sulla tangenziale est da viale Castrense al bivio per la 24 in direzione della Salaria a Circo Massimo per un incidente code su via dell’Ara massima di Ercole in prossimità di via dei Cerchi nella zona della garbatella da poco partito un corteo che da piazza Giancarlo vallauri arriverà in via giovannipoli ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 20:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente rallentamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna da via Nomentana via Casilina code perlungo la carreggiata esterna Dalla mattina alla Tuscolana sempre per ilintenso si sa ancora in coda lungo la via Aurelia Largo perassi a via della Maglianella in direzione del raccordo è ancora percode anche sulla Flaminia da via dei ponti a raccordo anulare per lavori code su via del Foro Italico tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni si procede poi a rilento anche sulla tangenziale est da viale Castrense al bivio per la 24 in direzione della Salaria a Circo Massimo per un incidente code su via dell’Ara massima di Ercole in prossimità di via dei Cerchi nella zona della garbatella da poco partito un corteo che da piazza Giancarlo vallauri arriverà in via giovannipoli ...

