Toni Nadal | Sono sempre stato un allenatore che aveva paura di perdere

Rafael Nadal ha vinto tutto, mentre lo zio-mentore-coach "aveva sempre paura di perdere". E' l'equilibrio che regola lo sport: e proprio Toni Nadal confessa il suo limite, che è poi il limite stesso che separa la sconfitta dalla vittoria. "Quando qualcosa finisce produce sempre un sentimento di tristezza – ha detto Nadal a Marca – ma Sono felice di vedere la sensazione che Rafael ha lasciato nel mondo dello sport. Io Sono sempre stato un allenatore che aveva paura di perdere. Ho sempre saputo che tra la vittoria e la sconfitta c'è un margine molto piccolo e che se non si arriva al limite, si può finire per perdere". "Se nel 2004 mi avessero detto che mio nipote si sarebbe ritirato nel 2024 dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, non ci avrei creduto". "Se Rafa non avesse corso dei rischi qualche volta, ora la sua vetrina sarebbe molto più piccola.

