Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu doma la pioggia di Estoril e chiude in vetta la FP1 davanti a Petrucci, Bulega 7°

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato portoghese labattente ha rovinato la scena con un clima prettamente autunnale con temperature basse e foschia. I piloti, di conseguenza, hanno preso con le molle questo turno, senza forzare al massimo per evitare guai peggiori, anche se le cadute non sono mancate, specialmente quando i piloti hanno provato il time attack sotto la bandiera a scacchi. Ad ogni modo da questo scenario quanto mai complicato è emerso il solito(BMW) che, in soli sei giri, ha fissato il tempo di 1:52.344 con un margine di vantaggio di 306 millesimi su Danilo(Ducati) che, come sempre, sul bagnato sa essere protagonista.