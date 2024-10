Unlimitednews.it - Savarino “Piano Salva-casa sarà recepito in Sicilia in tempi rapidi”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda il “” nazionale “è stato necessario oggi recepirle con un disegno di legge ad hoc che manderemo prima in Commissione e poi in Aula già questa settimana, chiedendo che venga data una corsia preferenziale perché c’è necessità che anche laabbia riconosciuta questa normativa che dà agevolazioni. Chiederò al presidente della Commissione di dare una corsia preferenziale perché abbiamo una finestra prima che si apra la sessione di bilancio, altrimenti si dovrà attendere. Chiederò quindi che venga approvato così com’è evitando di riempirlo con troppi emendamenti che possano appesantirne l’approvazione in Aula. Spero che l’approvazione ci sia entro fine anno”.