Quando e a che ora si giocano le semifinali di Shanghai? Data programma

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci avviciniamo alla conclusione di questo swing sul cemento asiatico e il Masters 1000 divive le sue ultime emozioni. In Cina la giornata di sabato 12 ottobre è quella dedicata alle, con Jannik Sinner in campo contro Tomas Machac per raggiungere la terza finale ‘1000’ della stagione dopo quelle vinte a Miami e Cincinnati. Due gli orari possibili per il match: la prima semifinale verrà giocata alle 10:30 italiane, le 16:30 di. La seconda partita, invece, andrà in scena alle 13:00 del nostro fuso orario, le 19:00 locali. Considerato che Sinner e Machac hanno potuto godere di un giorno di riposo rispetto agli altri duesti, è quasi certo che la loro partita sarà quellata alle 10:30.E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe a che ora silediSportFace.